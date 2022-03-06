Красное мясо оказалось способно привести к раку

Как отметил при комментировании итогов исследования доктор Угур Джошкун, чрезмерное количество красного мяса сильно влияет на возникновение рака.

В результате проведённого исследования оказалось, что риск развития онкологических заболеваний у веганов и вегетарианцев ниже на 14 процентов по сравнению с теми, кто ел мясо больше пяти раз в неделю. У людей, которые ели только рыбу, вероятность рака снижалась на 10 процентов, а у тех, кто употреблял мясные продукты менее пяти раз в неделю, - на 2 процента.

Также у тех людей, которые ели мясо пять раз в неделю или реже, вероятность развития рака кишечника была на 9 процентов ниже по сравнению с теми, кто ел красное мясо чаще. У вегетарианцев же по сравнению с теми, кто больше пяти раз в неделю ел мясные блюда, риск появления рака предстательной железы был ниже на 31 процент, у тех, кто употреблял только рыбу, - на 20 процентов. Ещё выяснилось, что мясо может вызвать рак молочной железы: у добровольцев, которые отказались от мяса, риск его возникновения оказался ниже на 18 процентов по сравнению с теми, кто ел мясо больше пяти раз еженедельно.

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