Красное мясо оказалось способно привести к раку

Красное мясо оказалось способно привести к ракуОб этом сообщает турецкое издание Sözcü
Несмотря на то что красное мясо содержит множество полезных элементов (белок, железо, витамин В12), оно также может быть опасно для здоровья. Если его есть слишком много, то может развиться раковая опухоль. Об этом свидетельствуют результаты одного исследования.
Учёные из Оксфордского университета в ходе исследования, результаты которого опубликованы в издании BMC Medicine, изучили влияние красного мяса на здоровье 472 тысячи добровольцев. Возраст испытуемых варьировался от 40 до 70 лет.
Как отметил при комментировании итогов исследования доктор Угур Джошкун, чрезмерное количество красного мяса сильно влияет на возникновение рака.
В результате проведённого исследования оказалось, что риск развития онкологических заболеваний у веганов и вегетарианцев ниже на 14 процентов по сравнению с теми, кто ел мясо больше пяти раз в неделю. У людей, которые ели только рыбу, вероятность рака снижалась на 10 процентов, а у тех, кто употреблял мясные продукты менее пяти раз в неделю, - на 2 процента.
Также у тех людей, которые ели мясо пять раз в неделю или реже, вероятность развития рака кишечника была на 9 процентов ниже по сравнению с теми, кто ел красное мясо чаще. У вегетарианцев же по сравнению с теми, кто больше пяти раз в неделю ел мясные блюда, риск появления рака предстательной железы был ниже на 31 процент, у тех, кто употреблял только рыбу, - на 20 процентов. Ещё выяснилось, что мясо может вызвать рак молочной железы: у добровольцев, которые отказались от мяса, риск его возникновения оказался ниже на 18 процентов по сравнению с теми, кто ел мясо больше пяти раз еженедельно.
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