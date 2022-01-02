Фитнес и здоровье
Вчера в 23:26
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Красный перец оказался способен ускорить похудение

Об этом заявила диетолог
Один из способов быстрее похудеть - ускорить обмен веществ. Это позволяет сделать один из продуктов - красный перец. О нём рассказала диетолог Хюлья Чагатай в статье издания Milliyet.
Красный перец оказался способен ускорить похудение

Как утверждает автор, красный перец - один из продуктов, ускоряющих метаболизм. Происходит это благодаря капсаицину - компоненту, который придаёт перцу горький вкус.

Помимо этого, красный перец способен предотвратить развитие ожирения. Всё это - за счёт того, что он способствует сжиганию съеденных килокалорий, уменьшает количество энергии при помощи подавления аппетита и снижает количество жира в организме.

Красный перец оказался способен ускорить похудение

Исследования японских учёных подтверждают перечисленные выше данные. Выяснилось, что красный перец действительно помогает есть меньше, чем обычно, ускоряет обмен веществ, снижает аппетит.

В то же время автор предупреждает: красный перец есть нужно только в умеренных количествах. Кроме того, если его употреблять слишком много, то это может способствовать проблемам с ЖКТ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
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