Красный перец оказался способен ускорить похудение

Красный перец оказался способен ускорить похудениеОб этом заявила диетолог
Как утверждает автор, красный перец - один из продуктов, ускоряющих метаболизм. Происходит это благодаря капсаицину - компоненту, который придаёт перцу горький вкус.
Помимо этого, красный перец способен предотвратить развитие ожирения. Всё это - за счёт того, что он способствует сжиганию съеденных килокалорий, уменьшает количество энергии при помощи подавления аппетита и снижает количество жира в организме.
Исследования японских учёных подтверждают перечисленные выше данные. Выяснилось, что красный перец действительно помогает есть меньше, чем обычно, ускоряет обмен веществ, снижает аппетит.
В то же время автор предупреждает: красный перец есть нужно только в умеренных количествах. Кроме того, если его употреблять слишком много, то это может способствовать проблемам с ЖКТ.
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