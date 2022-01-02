Красный перец оказался способен ускорить похудение

Исследования японских учёных подтверждают перечисленные выше данные. Выяснилось, что красный перец действительно помогает есть меньше, чем обычно, ускоряет обмен веществ, снижает аппетит.

В то же время автор предупреждает: красный перец есть нужно только в умеренных количествах. Кроме того, если его употреблять слишком много, то это может способствовать проблемам с ЖКТ.

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