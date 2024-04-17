Красота требует жертв, но не таких: в США вспышка опасного фальшивого ботокса

Поддельный ботокс поступает из нелицензированного источника и вводится необученными людьми в немедицинских учреждениях. Эти нерегулируемые продукты могут быть загрязнены, неправильно храниться или быть неэффективными, что создает серьезные риски для здоровья.

CDC и FDA рекомендуют делать инъекции ботокса только у лицензированных специалистов в медицинских учреждениях. Они просят убеждаться, что используемый препарат одобрен FDA и поставляется из надежного источника.

Власти проводят расследование, обещают больше подробностей в будущем, а пока любители «навести красоту» в США должны быть вдвойне аккуратнее.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.