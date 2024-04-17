Красота требует жертв, но не таких: в США вспышка опасного фальшивого ботокса

Опубликовано 17 апреля 2024, 19:22
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Красота требует жертв, но не таких: в США вспышка опасного фальшивого ботоксаПострадало более 19 женщин
Девятнадцать женщин в девяти штатах США пострадали от поддельных инъекций ботокса, сообщают представители здравоохранения. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждают потребителей об опасностях, связанных с этими небезопасными косметическими процедурами.
Поддельный ботокс поступает из нелицензированного источника и вводится необученными людьми в немедицинских учреждениях. Эти нерегулируемые продукты могут быть загрязнены, неправильно храниться или быть неэффективными, что создает серьезные риски для здоровья.
CDC и FDA рекомендуют делать инъекции ботокса только у лицензированных специалистов в медицинских учреждениях. Они просят убеждаться, что используемый препарат одобрен FDA и поставляется из надежного источника.
Власти проводят расследование, обещают больше подробностей в будущем, а пока любители «навести красоту» в США должны быть вдвойне аккуратнее.
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