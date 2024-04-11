Крошечные пузырьки внутри мозга помогут в борьбе с Альцгеймером

Исследование, опубликованное в журнале Cell Reports, показало, что sEV содержат полноразмерную мРНК — полный набор инструкций для построения белков. Этот вывод противоречит предыдущим предположениям о том, что мРНК в sEV фрагментирована и непригодна для использования.

Полноразмерная мРНК в sEV пациентов с болезнью Альцгеймера продемонстрировала значительные различия по сравнению со здоровыми людьми. Исследователи выявили 700 генов с повышенной активностью в sEV пациентов с болезнью Альцгеймера, многие из которых связаны с воспалением и активацией иммунной системы — отличительными признаками заболевания.

«Это открытие позволяет предположить, что sEV могут служить биомаркерами для раннего выявления болезни Альцгеймера», — говорит Джерольд Чун, старший автор исследования. «Кроме того, наличие в sEV генов, связанных с болезнью, открывает возможности для изучения их в качестве потенциальных терапевтических мишеней».

Чун подчеркивает необходимость дальнейших исследований, чтобы понять, как sEV упаковывают мРНК и как это влияет на клетки мозга.

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