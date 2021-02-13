Фитнес и здоровье
Сегодня в 14:11
Крупнейшая соцсеть в мире выпустит собственные «умные» часы
Возможно, чтобы собирать ещё больше данных
В прошлом месяце Facebook назвала Apple своим будущим конкурентом. Теперь стало ясно, почему компания выразилась таким образом. Оказалось, что крупнейшая соцсеть в мире выпустит собственные «умные» часы.
По информации источников, Facebook создаёт собственные смарт-часы. Компания выпустит их наряду с гарнитурой Oculus VR и «умным» дисплеем Portal.
Сообщается, что часы будут использовать программное обеспечение Google Android и будут подключаться по сотовой сети. То есть пользователям не нужен будет смартфон под рукой, чтобы выйти в интернет с часов.
Будущие часы Facebook будут фокусироваться на обмене сообщениями через Messenger и другие платформы компании. Также девайс будет поддерживать фитнес-функции. В частности, сможет отслеживать тренировки.
Запуск новинки ожидается в 2022 году.