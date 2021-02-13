Крупнейшая соцсеть в мире выпустит собственные «умные» часы

По информации источников, Facebook создаёт собственные смарт-часы. Компания выпустит их наряду с гарнитурой Oculus VR и «умным» дисплеем Portal.

Сообщается, что часы будут использовать программное обеспечение Google Android и будут подключаться по сотовой сети. То есть пользователям не нужен будет смартфон под рукой, чтобы выйти в интернет с часов.

Будущие часы Facebook будут фокусироваться на обмене сообщениями через Messenger и другие платформы компании. Также девайс будет поддерживать фитнес-функции. В частности, сможет отслеживать тренировки.

Запуск новинки ожидается в 2022 году.