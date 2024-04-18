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Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 апреля 2024, 12:52
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Крысиная моча стала угрозой для здоровья жителей Нью-Йорка

Нью-Йорк борется с вспышкой лептоспироза, переносимого крысами
Нью-Йорк сталкивается с растущей угрозой для здоровья населения — всплеск опасных для жизни инфекций лептоспироза, передающихся через мочу крыс. Департамент здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка сообщает о рекордном количестве случаев заболевания в 2023 году, и эта тенденция сохранится в 2024 году.
Крысиная моча стала угрозой для здоровья жителей Нью-Йорка
© Ferra

Лептоспироз, бактериальная инфекция, может вызывать гриппоподобные симптомы и прогрессировать до тяжелой почечной и печеночной недостаточности и даже смерти. Бактерия, переносимая крысами, распространяется через контакт мочи с зараженной водой, почвой или открытыми ранами.

Раньше лептоспироз не вызывал серьезных опасений. В период с 2001 по 2020 год в среднем регистрировалось три случая заболевания в год. В 2021—2022 годах этот показатель вырос до 15 случаев в год, а в 2023-м — до рекордных 24 случаев. По состоянию на 10 апреля 2024 года зарегистрировано уже шесть случаев заболевания.

Департамент здравоохранения советует врачам быть бдительными и призывает жителей помнить о рисках.

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