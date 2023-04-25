Кто быстрее: сороконожка или многоножка

На самом деле сороконожки (сentipedes) гораздо быстрее многоножек (millipedes). Обычно они передвигаются со скоростью, которая примерно равна скорости паука. А вот многоножки передвигаются со скоростью муравья.

Интересно, что причина этого не в количестве ног. У многоножек их может быть больше, чем у сороконожек. Однако почти все сороконожки - это охотники, поэтому в процессе эволюции у них развились ноги, которые расходятся в стороны от их тела. Это позволяет им быстро передвигаться в погоне за добычей.