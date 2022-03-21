Кто чаще умирает от сердечной недостаточности: женщины или мужчины

Согласно результатам исследования, которое было представлено на научном конгрессе Европейского общества кардиологов ESC Acute CardioVascular Care 2022, от сердечной недостаточности (кардиогенного шока) женщины умирают чаще. Объясняется это тем, что они реже получают необходимое лечение, нежели мужчины.

Исследование датских специалистов было сосредоточено на изучении разницы в лечении и выживаемости пациентов женского и мужского пола с инфарктом и сердечной недостаточностью. Участвовали в нём все взрослые, которые поступили в два датских медицинских центра в период с 2010 по 2017 год: это 1716 человек, из них 26 процентов женщин. Средний возраст женщин составлял 71 год, мужчин - 66 лет. Информация о людях была получена из их медицинских карт и из Датского национального реестра пациентов.