Кто чаще умирает от сердечной недостаточности: женщины или мужчины

Кто чаще умирает от сердечной недостаточности: женщины или мужчиныВыяснили датские учёные
Согласно результатам исследования, которое было представлено на научном конгрессе Европейского общества кардиологов ESC Acute CardioVascular Care 2022, от сердечной недостаточности (кардиогенного шока) женщины умирают чаще. Объясняется это тем, что они реже получают необходимое лечение, нежели мужчины.
Исследование датских специалистов было сосредоточено на изучении разницы в лечении и выживаемости пациентов женского и мужского пола с инфарктом и сердечной недостаточностью. Участвовали в нём все взрослые, которые поступили в два датских медицинских центра в период с 2010 по 2017 год: это 1716 человек, из них 26 процентов женщин. Средний возраст женщин составлял 71 год, мужчин - 66 лет. Информация о людях была получена из их медицинских карт и из Датского национального реестра пациентов.
В ходе исследования учёные обнаружили, что лечение женщины получали значительно реже, чем мужчины. Например, только 19 процентов женщин были обеспечены механической поддержкой кровообращения (из мужчин - 26 процентов), 83 процента проходили специальные процедуры для восстановления кровотока в заблокированных артериях (из мужчин - 88 процентов), 67 процентов были подключены к аппарату ИВЛ (из мужчин - 82 процентов).
Также у женщин было гораздо меньше в целом шансов выжить. Через 30 дней после инфаркта живы оказывались 38 процентов женщин и 50 процентов мужчин, а через 8,5 лет - 27 процентов женщин и 39 процентов мужчин.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.