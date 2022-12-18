Кто чаще впадает в старческий маразм: толстые или худые

Кто чаще впадает в старческий маразм: толстые или худыеДа, есть связь с индексом массы тела
Исследователи обнаружили, что различные модели изменения индекса массы тела (ИМТ) в течение жизни могут быть индикатором риска развития деменции. В рамках работы за группой участников следили в течение 39 лет и измеряли их вес. Исследователи сравнили различные модели веса среди тех, кто имел и не имел деменцию.
Фото: Unsplash
Ученые обнаружили, что общая тенденция к снижению ИМТ была связана с более высоким риском развития деменции. Однако после дальнейших исследований они обнаружили подгруппу, в которой сначала наблюдался рост ИМТ, а затем его снижение, причем оба эти явления происходили в среднем возрасте, что, по-видимому, является центральным фактором в связи между снижением ИМТ и деменцией.
Исследователи надеются, что это исследование продемонстрирует, что семена риска развития деменции сеются на протяжении многих лет, возможно, даже на протяжении всей жизни.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.