Кто чаще впадает в старческий маразм: толстые или худые

Ученые обнаружили, что общая тенденция к снижению ИМТ была связана с более высоким риском развития деменции. Однако после дальнейших исследований они обнаружили подгруппу, в которой сначала наблюдался рост ИМТ, а затем его снижение, причем оба эти явления происходили в среднем возрасте, что, по-видимому, является центральным фактором в связи между снижением ИМТ и деменцией.

Исследователи надеются, что это исследование продемонстрирует, что семена риска развития деменции сеются на протяжении многих лет, возможно, даже на протяжении всей жизни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.