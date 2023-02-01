Кто подвержен риску смерти во время секса

Лучкина отметила, что большинство людей могут спокойно заниматься сексом и получать от него удовольствие, так как это не является основной причиной смерти. В группу повышенного риска входят только люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и люди, которым противопоказаны активные физические нагрузки.

По ее словам, секс является таким видом деятельности, который повышает кровяное давление и частоту сердечных сокращений, создавая большое физическое напряжение, и если организм не готов к таким нагрузкам, то могут возникнуть неприятные последствия в виде аритмии и гипертонии.

Однако самыми распространенными причинами смерти во время интимной близости считаются внезапная остановка кровообращения и расслоение аорты.

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