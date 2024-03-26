Кунжут оказался продуктом для долголетия

Поддержание здоровья сердца. В кунжуте много лигнанов и фитоэстрогенов, снижающих уровень холестерина и регулирующих кровяное давление. Также этот продукт содержит витамин Е, который уменьшает риск возникновения инфаркта миокарда.

Укрепление костей. Кунжут содержит много кальция, магния, фосфора. Эти вещества играют важную роль в здоровье костей.

Защита от рака. Это происходит благодаря антиоксидантам в кунжуте.

Снижение вероятности развития сахарного диабета. Кунжут богат клетчаткой и магнием.