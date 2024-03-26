Кунжут оказался продуктом для долголетия

Кунжут оказался продуктом для долголетияОсобенно любят этот продукт в Японии
Поддержание здоровья сердца. В кунжуте много лигнанов и фитоэстрогенов, снижающих уровень холестерина и регулирующих кровяное давление. Также этот продукт содержит витамин Е, который уменьшает риск возникновения инфаркта миокарда.
Укрепление костей. Кунжут содержит много кальция, магния, фосфора. Эти вещества играют важную роль в здоровье костей.
Защита от рака. Это происходит благодаря антиоксидантам в кунжуте.
Снижение вероятности развития сахарного диабета. Кунжут богат клетчаткой и магнием.
Облегчение пищеварения. В кунжуте содержится много клетчатки, способствующей нормальной работе пищеварительной системы. За счёт этого вы избавитесь от запоров.
Поддержание здоровья кожи. В этом помогают антиоксиданты и витамин Е в кунжуте.
Предотвращение выпадения волос. Кунжут богат витаминами группы В. Они способствуют росту волос, предотвращают их выпадение.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.