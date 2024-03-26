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Фитнес и здоровье
Опубликовано 26 марта 2024, 00:45
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Кунжут оказался продуктом для долголетия

Особенно любят этот продукт в Японии
Кунжут в больших количествах растёт в Турции. И вот чем он полезен для здоровья человека.

Поддержание здоровья сердца. В кунжуте много лигнанов и фитоэстрогенов, снижающих уровень холестерина и регулирующих кровяное давление. Также этот продукт содержит витамин Е, который уменьшает риск возникновения инфаркта миокарда.

Укрепление костей. Кунжут содержит много кальция, магния, фосфора. Эти вещества играют важную роль в здоровье костей.

Защита от рака. Это происходит благодаря антиоксидантам в кунжуте.

Снижение вероятности развития сахарного диабета. Кунжут богат клетчаткой и магнием.

Кунжут оказался продуктом для долголетия
© Pixabay Image by Sabine van Erp from Pixabay

Облегчение пищеварения. В кунжуте содержится много клетчатки, способствующей нормальной работе пищеварительной системы. За счёт этого вы избавитесь от запоров.

Поддержание здоровья кожи. В этом помогают антиоксиданты и витамин Е в кунжуте.

Предотвращение выпадения волос. Кунжут богат витаминами группы В. Они способствуют росту волос, предотвращают их выпадение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.