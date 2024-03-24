Курение оказалось причиной увеличения количества скрытого жира на животе

Курение оказалось причиной увеличения количества скрытого жира на животеОсобенно если вы курите всю жизнь
Результаты недавнего исследования продемонстрировали, что у курильщиков с меньшей массой тела, скорее всего, есть опасный жир в области живота. Этот вид жира связан с более высоким риском возникновения сердечных приступов, диабета и деменции. Причём его может быть много даже у человека с плоским животом.
В рамках новой научной работы учёные применили метод менделеевской рандомизации к результатам различных генетических исследований воздействия курения и распределения жира в организме. В этих исследованиях приняли участие 1,2 миллиона начинающих курильщиков, более 450 000 тех, кто курит всё жизнь. Также более 600 000 человек участвовали в исследовании распределения жира в организме.
Оказалось, что влияние курения на жир на животе было одинаковым вне зависимости от остальных факторов (потребление алкоголя, социально-экономическое положение).
Полученные результаты были публикованы в журнале Addiction.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.