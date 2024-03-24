Курение оказалось причиной увеличения количества скрытого жира на животе

Результаты недавнего исследования продемонстрировали, что у курильщиков с меньшей массой тела, скорее всего, есть опасный жир в области живота. Этот вид жира связан с более высоким риском возникновения сердечных приступов, диабета и деменции. Причём его может быть много даже у человека с плоским животом.

В рамках новой научной работы учёные применили метод менделеевской рандомизации к результатам различных генетических исследований воздействия курения и распределения жира в организме. В этих исследованиях приняли участие 1,2 миллиона начинающих курильщиков, более 450 000 тех, кто курит всё жизнь. Также более 600 000 человек участвовали в исследовании распределения жира в организме.