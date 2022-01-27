Курение повышает риск сердечного приступа, утверждают учёные

Курение повышает риск сердечного приступа, утверждают учёныеОб этом сообщили исследователи из Бристольского университета
Как пишет портал Medical Xpress, команда учёных из Бристольского университета в недавнем исследовании проанализировала изменения, происходящие в гене F2RL3. Все полученные результаты были опубликованы в издании Circulation Research.
Специалисты обнаружили, что во время курения активность гена F2RL3 может увеличиваться. Сам же названный ген способен повышать риск образования тромбов, а это может привести к сердечному приступу. Другими словами, отмечают учёные, курение сигарет вызывает некоторые изменения в отдельных участках генома.
При этом доктор Лаура Корбин, научный сотрудник Бристольской медицинской школы (PHS) и ведущий автор исследования, добавляет, что изменения в гене F2RL3 кажутся обратимыми. Но при этом для восстановления нормальной активности гена может потребоваться много лет.