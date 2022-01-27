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Курение повышает риск сердечного приступа, утверждают учёные

Об этом сообщили исследователи из Бристольского университета
Согласно результатам нового исследования, при курении активируется особый ген, влияющий на свёртываемость крови. В результате курильщики оказываются сильнее подвержены риску сердечного приступа. Подробнее - в материале.
Курение повышает риск сердечного приступа, утверждают учёные

Как пишет портал Medical Xpress, команда учёных из Бристольского университета в недавнем исследовании проанализировала изменения, происходящие в гене F2RL3. Все полученные результаты были опубликованы в издании Circulation Research.

Специалисты обнаружили, что во время курения активность гена F2RL3 может увеличиваться. Сам же названный ген способен повышать риск образования тромбов, а это может привести к сердечному приступу. Другими словами, отмечают учёные, курение сигарет вызывает некоторые изменения в отдельных участках генома.

Курение повышает риск сердечного приступа, утверждают учёные

При этом доктор Лаура Корбин, научный сотрудник Бристольской медицинской школы (PHS) и ведущий автор исследования, добавляет, что изменения в гене F2RL3 кажутся обратимыми. Но при этом для восстановления нормальной активности гена может потребоваться много лет.

Источник: Medical Xpress
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