Курение повышает риск сердечного приступа, утверждают учёные

Как пишет портал Medical Xpress, команда учёных из Бристольского университета в недавнем исследовании проанализировала изменения, происходящие в гене F2RL3. Все полученные результаты были опубликованы в издании Circulation Research.

Специалисты обнаружили, что во время курения активность гена F2RL3 может увеличиваться. Сам же названный ген способен повышать риск образования тромбов, а это может привести к сердечному приступу. Другими словами, отмечают учёные, курение сигарет вызывает некоторые изменения в отдельных участках генома.