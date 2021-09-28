Курение повысило риск смерти от COVID-19

В исследовании учёные впервые объединили два типа данных: связанные с наблюдением за состоянием пациентов (результаты тестов на коронавирус, медицинские записи и пр.) и с генетической предрасположенностью к курению. Это вызвано отсутствием однозначных выводов о связи курения с протеканием COVID-19. Были попытки изучить эту проблему, но результаты оказывались разными.

Для проведения анализа специалисты обратились к информации о 421 469 участниках Биобанка Великобритании. Учёные проанализировали данные за период с января по август 2020 года. Оказалось, что 13 446 (3,2 процента) человек сдавали тест на COVID-19 (ПЦР). При этом у 1 649 (0,4 процента) человек результат был положительный, 968 (0,2 процента) участников нуждались в госпитализации и 444 (0,1 процента) человека умерли в результате заражения.

Также большая часть испытуемых (59 процентов) никогда не курили, более трети (37 процентов) были бывшими курильщиками, 4 процента участников курили в настоящее время. Среди нынешних курильщиков большинство (71%) курили мало или умеренно (1-19 сигарет в день), только 29% были заядлыми курильщиками (выкуривали 20 и более сигарет ежедневно). Кроме того, у тех, кто курил в настоящее время, вероятность попасть в больницу и умереть от коронавируса была на 80 процентов больше.