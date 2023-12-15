Курение уменьшает ваш мозг: необратимые повреждения нашли в новом исследовании

Исследование, опубликованное в журнале Biological Psychiatry Global Open Science, проанализировало данные более 40 000 участников Биобанка Великобритании, объединив результаты визуализации мозга с историей курения и информацией о генетических рисках 32 094 человек.

Результаты показали тесную взаимосвязь между ежедневным курением и уменьшением объема мозга, причем более интенсивное курение приводит к еще большему сокращению. Наиболее значительное влияние было отмечено на общий объем серого вещества, продемонстрировав четкую зависимость «доза-ответ» от количества ежедневно выкуриваемых пачек сигарет.

Удивительно, но исследование показало, что эти изменения в мозге необратимы и сохраняются даже у тех, кто бросил курить много лет назад.

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