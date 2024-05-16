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Фитнес и здоровье
Опубликовано 16 мая 2024, 23:15
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Лечение бесплодия удвоило риск сердечных заболеваний

Показало исследование
Исследование Rutgers Health, проанализировавшее более 31 миллиона больничных карт, показало, что пациентки, прошедшие курс лечения бесплодия, в два раза чаще госпитализируются по поводу сердечных заболеваний в течение года после родов по сравнению с теми, кто забеременел естественным путем. В частности, эти пациентки в 2,16 раза чаще попадают в больницу с тяжелой формой гипертонии.
Лечение бесплодия удвоило риск сердечных заболеваний
© Ferra

Ведущий автор исследования Рей Ямада, ординатор по акушерству и гинекологии в Медицинской школе Рутгерса Роберта Вуда Джонсона, подчеркивает важность послеродовых осмотров, особенно для тех, кто проходил лечение бесплодия.

Значительная часть повышенного риска возникает в течение первого месяца после родов, что делает раннее наблюдение крайне важным. Старший автор исследования Канде Анант отмечает, что более ранние исследования также указывают на значительный риск сердечных заболеваний и инсульта в первые 30 дней после родов для групп высокого риска.

Несмотря на повышенный риск, общая частота послеродовых заболеваний сердца остается низкой из-за относительно молодого возраста пациенток, проходящих лечение бесплодия. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, влияют ли различные методы лечения бесплодия и лекарственные препараты на уровень сердечно-сосудистого риска по-разному.

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