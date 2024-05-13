Лечение диабета стволовыми клетками оценили: вопросы остаются

Брайан Шелтон, участник исследования компании Vertex Pharmaceuticals, мог стать первым человеком, излечившимся от диабета 1 типа с помощью островковых клеток, полученных из стволовых клеток. Так, испытание, в котором приняли участие 17 пациентов, показало обнадеживающие результаты: 13 из них достигли нормального уровня сахара в крови без инсулина через 90 дней. Однако двое участников, включая Шелтона, умерли. Компания Vertex утверждает, что эти смерти не связаны с лечением, но исследование было приостановлено в начале этого года для проверки безопасности.

Vertex также исследует препарат VX-264, который инкапсулирует островковые клетки, что позволяет отказаться от применения иммунодепрессивных препаратов, которые могут иметь побочные эффекты.

Отдельное китайское исследование с использованием островковой ткани, полученной из стволовых клеток, показало положительные результаты у пациентов с диабетом 2 типа. Это позволяет предположить, что технология может быть эффективна при обоих типах заболевания.

Эти разработки дают надежду на то, что в будущем диабет можно будет вылечить с помощью стволовых клеток. Однако для подтверждения безопасности и эффективности необходимы более масштабные исследования и долгосрочное наблюдение. Кроме того, прежде чем говорить о широком применении препарата, необходимо выяснить причину смертельных исходов в исследовании компании Vertex.

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