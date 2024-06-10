Лечение опухолей мозга улучшили ультразвуком

Этот подход, подробно описанный в новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, показал перспективность в усилении распознавания раковых клеток иммунной системой.

Исследование знаменует собой первое успешное использование имплантируемого в череп ультразвукового устройства для улучшения доставки доксорубицина и антител, блокирующих иммунные контрольные точки, в мозг человека. Этот метод временно открывает гематоэнцефалический барьер, позволяя препаратам более эффективно воздействовать на глиобластому. Комбинированное лечение активизирует лимфоциты, иммунные клетки, ответственные за атаку раковых клеток, и изменяет микроокружение опухоли для улучшения иммунного ответа.

Исследование, проведенное на четырех пациентах с распространенной глиобластомой, показало, что эта методика позволяет значительно улучшить доставку лекарств и изменить иммунный ландшафт опухоли, сделав ее более узнаваемой для иммунной системы. Начато новое клиническое испытание для дальнейшего изучения безопасности и эффективности этого метода лечения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.