Лекарства научились точечно активировать светом

Лекарства часто воздействуют на весь организм, а не только на целевую область, что приводит к рискам и непредвиденным реакциям. Чтобы решить эту проблему, исследователи разработали систему, которая активирует лекарство только при воздействии света. Они испытали ее на белке Plk1, который необходим для деления клеток. С помощью специального химического блокатора, который можно удалить с помощью света, они смогли контролировать, где и когда действует лекарство.

Этот метод может иметь множество применений — от лечения рака до фундаментальных биологических исследований. В будущем врачи смогут использовать лазеры для активации лекарств точно в месте лечения, защищая здоровые ткани.

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