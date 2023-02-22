Лекарство от алкоголизма найдено в неожиданном средстве

В настоящее время существует только два “нормальных” препарата для лечения AUD (расстройства употребления алкоголя) - дисульфирам и налтрексон. Группа исследователей решила изучить пригодность имеющихся в настоящее время других препаратов для использования в качестве нового варианта лечения алкоголизма.

Так, ученые установили связь между ферментом фосфодиэстеразой-4 (PDE4), особенно подтипом PDE4b, и алкогольной и никотиновой зависимостью. Было показано, что ингибирование деградации цАМФ, внутриклеточной молекулы, которая играет важную роль в воспалительном процессе, под действием PDE4 имеет терапевтическое значение. Один из таких ингибиторов PDE4, апремиласт, противовоспалительное средство, используемое для лечения псориаза и псориатического артрита, выделялся среди других.

В ходе экспериментов на мышах исследователи обнаружили, что апремиласт воздействует на область мозга, которая обрабатывает поступающие стимулы вознаграждения и подкрепления, связанные с наркотиками, сексом и физическими упражнениями, вызывающими зависимость. Они выяснили, что препарат снижает чрезмерное потребление алкоголя у мышей в различных ситуациях, включая запойное пьянство, компульсивное пьянство, а также пьянство, вызванное и не вызванное стрессом.

В среднем потребление алкоголя, во время исследований на людях, снизилось с пяти напитков в день до двух, сообщили ученые.

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