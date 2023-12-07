Лекарство от аллергии помогло «обрушить ярость» иммунной системы на рак легких

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые обнаружили скрытый аллергический путь, который, будучи заблокированным, изменяет противоопухолевый иммунитет в мышиных моделях. Перенеся открытие из лаборатории в реальный мир, они объединили дупилумаб с иммунотерапией, что привело к значительному уменьшению опухоли у одного из шести пациентов.

Пока проводятся более масштабные испытания, первые результаты дают проблеск надежды в неустанной борьбе с этим грозным врагом.

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