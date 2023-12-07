Лекарство от аллергии помогло «обрушить ярость» иммунной системы на рак легких

Лекарство от аллергии помогло «обрушить ярость» иммунной системы на рак легкихНеожиданный помощник
Исследователи из Медицинской школы Икан, возможно, только что наткнулись на «святой Грааль» для лечения рака легких. Неожиданный герой появился из аптечки аллергика - дупилумаб, обычно используемый для лечения аллергии и астмы, продемонстрировал перспективность усиления иммунной системы для борьбы с немелкоклеточным раком легких (НМРЛ).
© Ferra.ru / Kandinsky 3
В исследовании, опубликованном в журнале Nature, ученые обнаружили скрытый аллергический путь, который, будучи заблокированным, изменяет противоопухолевый иммунитет в мышиных моделях. Перенеся открытие из лаборатории в реальный мир, они объединили дупилумаб с иммунотерапией, что привело к значительному уменьшению опухоли у одного из шести пациентов.
Пока проводятся более масштабные испытания, первые результаты дают проблеск надежды в неустанной борьбе с этим грозным врагом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.