Лекарство от диабета помогло при Альцгеймере: новый прорыв

Исследовательская группа под руководством профессора Ронг Сюй проанализировала трехлетние электронные медицинские записи почти 1 миллиона пациентов с Д2Т в США. Команда обнаружила, что у пациентов, принимающих семаглутид, риск развития болезни Альцгеймера значительно ниже, чем у тех, кто принимал семь других антидиабетических препаратов. Эти выводы оказались актуальными для всех возрастов, полов и процента ожирения.

Врачи, однако подчеркнули необходимость дальнейших исследований для подтверждения его потенциальной эффективности.

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