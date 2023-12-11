Лекарство от диабета помогло в борьбе с раком: снижение риска развития на 44%

Это новаторское исследование подчеркивает, что агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1 RA), обычно используемые для лечения диабета 2 типа, являются решением в борьбе с одним из самых смертоносных видов рака, но нужны дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эту гипотезу.

Исследование, опубликованное в журнале JAMA Oncology, погрузилось в сокровищницу электронных медицинских карт, включающих более 1,2 миллиона пациентов. Результаты? Препараты GLP-1 RA превосходят популярные противодиабетические препараты, включая инсулин и метформин, демонстрируя свой потенциал для профилактики рака.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.