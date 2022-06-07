Лекарство от диабета рекордно снизило вес у пациентов с ожирением

Речь идёт о тирзепатиде, разработанном американской фармацевтической компанией Eli Lilly and Company (Lilly). Лекарство вводится в виде инъекции один раз в неделю. Первоначально оно было разработано для лечения диабета второго типа. Однако, похоже, что оно также способствует снижению веса, имитируя эффекты естественных гормонов, называемых инкретинами. Эти гормоны снижают уровень сахара в крови после еды, а также регулируют метаболические процессы, связанные с пищеварением.

По словам исследователей, бариатрическая хирургия «приводит к снижению веса примерно на 25-30% в течение 1-2 лет». Препарат привёл к такому же эффекту у более 36% участников при самой высокой дозе, вводимой в течение 72 недель. Группа плацебо при этом потеряла всего 2,4% своего веса (2 кг).

Отмечается также, что тирзепатид подходит не всем, кто его принимает. Лекарство может вызывать тошноту и диарею.

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