Лекарство от прыщей помогает при артрите кистей рук

На животных моделях группа ученых смогла показать, что препарат может предотвратить прогрессирование заболевания, и теперь ведется работа с пациентами, чтобы выяснить его потенциал в качестве новой клинической терапии.

"Это исследование все еще находится на ранней стадии, но с этими обнадеживающими результатами мы на большой шаг приблизились к возможности разработать новый класс препаратов, модифицирующих болезнь, для лечения остеоартрита, предотвращения хронической боли и создания условий для нормальной жизни людей с этим заболеванием", - сказала Неха Иссар-Браун, один из авторов работы.

Команда подтвердила, что требуется больше исследований, и подчеркнула, что “существует острая необходимость в модифицирующих болезнь методах лечения, призванных предотвратить или обратить вспять болезненные симптомы остеоартрита кистей рук”.

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