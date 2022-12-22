Фитнес и здоровье
12:24, 22 декабря 2022
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Лекарство от прыщей помогает при артрите кистей рук

Но нужны дальнейшие исследования

Ученые, изучающие новые методы лечения остеоартрита кистей рук, добились многообещающих успехов благодаря исследованию препарата, первоначально разработанного для лечения акне и псориаза.

Лекарство от прыщей помогает при артрите кистей рук

Фото: Ferra.ru

На животных моделях группа ученых смогла показать, что препарат может предотвратить прогрессирование заболевания, и теперь ведется работа с пациентами, чтобы выяснить его потенциал в качестве новой клинической терапии.

"Это исследование все еще находится на ранней стадии, но с этими обнадеживающими результатами мы на большой шаг приблизились к возможности разработать новый класс препаратов, модифицирующих болезнь, для лечения остеоартрита, предотвращения хронической боли и создания условий для нормальной жизни людей с этим заболеванием", - сказала Неха Иссар-Браун, один из авторов работы.

Команда подтвердила, что требуется больше исследований, и подчеркнула, что “существует острая необходимость в модифицирующих болезнь методах лечения, призванных предотвратить или обратить вспять болезненные симптомы остеоартрита кистей рук”.

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