Лекарство от ревматоидного артрита помогло еще и щитовидной железе

Ученые из Каролинского института проанализировали более 13 000 пациентов с ревматоидным артритом и 63 000 человек без этого заболевания. Поразительно, но у тех, кто получал иммуномодулирующие препараты, риск развития аутоиммунных заболеваний щитовидной железы был на 46% ниже, чем в контрольной группе.

Хотя это исследование не доказывает окончательно причинно-следственную связь, оно убедительно свидетельствует о профилактическом эффекте.

Полученные результаты открывают путь к потенциальному перепрофилированию лекарств и открывают новые возможности для клинических испытаний.

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