Лекарство от вызывающей "пальцы-сосиски" болезни эффективно против пневмонии

В рамках исследования удалось определить молекулярные механизмы, которые приводят к накоплению жидкости в легких.

Вместо того чтобы сосредоточиться на уничтожении патогена, ученые сосредоточились на укреплении барьерной функции кровеносных сосудов в легких, которые являются источником жидкости при отеке легких.

В эксперименте на клетках, эпителии легких и модели легкого исследователи изучили хлоридный канал CFTR, который преимущественно расположен в клетках слизистой оболочки дыхательных путей и отвечает за разжижение слизи. Тесты показали, что клетки кровеносных сосудов легких также содержат CFTR, и при пневмонии его значения резко снижаются. Заблокировав канал, ученые проследили молекулярную цепочку процессов, которые в конечном итоге привели к разрушению кровеносных сосудов.

Чтобы предотвратить это состояние, авторы воздействовали модулятором CFTR, который известен как лекарство от муковисцидоза (одним из проявлений заболевания являются пальцы неправильной формы, как барабанные палочки). Препарат вызвал меньшую деградацию протоков и увеличил шанс выжить после тяжелой пневмонии, уменьшил повреждение легких и привел к значительно более мягким симптомам и лучшему общему самочувствию.

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