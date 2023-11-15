Лекарство против COVID-19 не смогло защитить от повторного заболевания

Лекарство против COVID-19 не смогло защитить от повторного заболеванияХоть и при заболевании помогает
Исследование, проведенное учеными из Mass General Brigham, показало, что у пациентов, принимающих нирматрелвир-ритонавир, известный под названием Пакловид, для лечения тяжелых симптомов COVID-19, вирусологический рецидив наблюдается чаще, чем считалось ранее.
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Исследование показало, что у каждого пятого пациента, принимавшего Пакловид, пероральный противовирусный препарат, после выздоровления отмечались положительные результаты анализов и выделение живого вируса, по сравнению с 2% пациентов, не принимавших Пакловид.
В ходе исследования отслеживалась вирусная нагрузка, симптомы и проводилось секвенирование пациентов. Полученные результаты подчеркивают необходимость консультирования пациентов, но при этом подтверждают эффективность Пакловида в снижении госпитализации и смертности при тяжелых формах COVID-19. В ходе дальнейшего исследования планируется также изучить биологические механизмы, лежащие в основе феномена рецидива, связанного с применением Пакловида.
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