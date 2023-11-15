Лекарство против COVID-19 не смогло защитить от повторного заболевания

Исследование показало, что у каждого пятого пациента, принимавшего Пакловид, пероральный противовирусный препарат, после выздоровления отмечались положительные результаты анализов и выделение живого вируса, по сравнению с 2% пациентов, не принимавших Пакловид.

В ходе исследования отслеживалась вирусная нагрузка, симптомы и проводилось секвенирование пациентов. Полученные результаты подчеркивают необходимость консультирования пациентов, но при этом подтверждают эффективность Пакловида в снижении госпитализации и смертности при тяжелых формах COVID-19. В ходе дальнейшего исследования планируется также изучить биологические механизмы, лежащие в основе феномена рецидива, связанного с применением Пакловида.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.