Лекарство заставило иммунные клетки атаковать рак простаты

Рак простаты известен тем, что со временем у пациентов развивается устойчивость к стандартным методам лечения, которые блокируют или снижают уровень тестостерона, способствующего росту этих опухолей. Как и многие другие солидные опухоли, рак простаты также оказался устойчивым к новым иммунотерапевтическим методам

Препарат, названный (R)-9b, представляет собой небольшую молекулу, которая блокирует онкоген - ген, вызывающий рак. Изначально исследователи объяснили успех препарата в исследованиях на мышах его способностью уменьшать или устранять андрогенные рецепторы в клетках рака простаты.

Поскольку новый препарат оказался настолько эффективным, ученые заподозрили, что происходит нечто большее. Препарат блокирует ген под названием ACK1. Исследователи вывели штамм мышей, у которых полностью отсутствовал этот ген, чтобы изучить, что происходит, когда он отсутствует. "У большинства этих мышей, когда мы ввели раковые клетки, как мы обычно делаем, не было никаких следов опухоли", - говорят ученые. " Мы обнаружили, что они были способны вызвать мощный иммунный ответ против раковых клеток".

Когда другим мышам - мышам с этим геном - имплантировали человеческие опухоли простаты и давали препарат, блокирующий этот ген, эффект был тот же: снятие тормозов с иммунной системы и выработка повышенного уровня определенных типов Т-клеток, известных тем, что атакуют рак.

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