Лекарство заставило иммунные клетки атаковать рак простаты

Лекарство заставило иммунные клетки атаковать рак простатыИ достаточно успешно
Согласно новому исследованию одно лекарственное соединение атакует трудноизлечимый рак простаты по нескольким направлениям. Он запускает иммунные клетки для атаки, помогает иммунным клеткам проникнуть в опухоль и отрезает способность опухоли получать “топливо”.
Рак простаты известен тем, что со временем у пациентов развивается устойчивость к стандартным методам лечения, которые блокируют или снижают уровень тестостерона, способствующего росту этих опухолей. Как и многие другие солидные опухоли, рак простаты также оказался устойчивым к новым иммунотерапевтическим методам
Препарат, названный (R)-9b, представляет собой небольшую молекулу, которая блокирует онкоген - ген, вызывающий рак. Изначально исследователи объяснили успех препарата в исследованиях на мышах его способностью уменьшать или устранять андрогенные рецепторы в клетках рака простаты.
Поскольку новый препарат оказался настолько эффективным, ученые заподозрили, что происходит нечто большее. Препарат блокирует ген под названием ACK1. Исследователи вывели штамм мышей, у которых полностью отсутствовал этот ген, чтобы изучить, что происходит, когда он отсутствует. "У большинства этих мышей, когда мы ввели раковые клетки, как мы обычно делаем, не было никаких следов опухоли", - говорят ученые. " Мы обнаружили, что они были способны вызвать мощный иммунный ответ против раковых клеток".
Когда другим мышам - мышам с этим геном - имплантировали человеческие опухоли простаты и давали препарат, блокирующий этот ген, эффект был тот же: снятие тормозов с иммунной системы и выработка повышенного уровня определенных типов Т-клеток, известных тем, что атакуют рак.
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