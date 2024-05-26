Личный тренер рассказал, как проходить 10 тысяч шагов в день и при этом худеть

Кайри Фурр, сертифицированный личный тренер и тренер по результативности компании Barbend, поделился советами о том, как включить больше шагов в свой распорядок дня и достичь целей по снижению веса.

Ставьте реалистичные цели. Увеличивайте количество шагов с течением времени, а не стремитесь сразу к 10 тысяч шагов в сутки.

Сосредоточьтесь на интенсивности. Интервальные быстрые прогулки или наклоны для увеличения интенсивности позволят вам сжечь больше калорий, улучшат здоровье сердечно-сосудистой системы.

Ускорьте метаболизм. Исследования показывают, что регулярные прогулки помогают ускорить метаболизм. При более высокой скорости обмена веществ вы сможете эффективнее сжигать калории в течение дня.

Меняйте темп ходьбы и ищите холмистую местность. Это поможет вам сжигать больше калорий.

Отслеживайте свой прогресс. В этом поможет фитнес-трекер или мобильное приложение.

Поменяйте маршрут. Это может стать весёлым и увлекательным способом исследования новых городов, районов или парков.