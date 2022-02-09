Лишний вес оказался способен сделать человека глупее

Лишний вес оказался способен сделать человека глупееОб этом сообщили канадские учёные
Группа учёных из Макмастерского университета провела исследование с участием девяти тысяч человек. Возраст добровольцев составлял от 30 до 70 лет, средний же возраст составил 57,8 лет. При этом все испытуемые относились к различным этническим группам и не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Выяснилось, что когнитивные способности (они позволяют человеку говорить, мыслить и т.п.) ухудшались у всех, в том числе и у молодых. При этом чем больше у человека было жира, тем больше бессимптомных травм мозга обнаружилось и тем хуже были когнитивные способности.
К указанному выше выводу исследователи пришли благодаря результатам DSST-теста, Монреальского когнитивного теста и МРТ (магнитно-резонансная томография). Оказалось, что при увеличении общего объёма жира на 9,2% либо висцерального жира на 36 миллилитров результаты теста-DSST становятся хуже на 0,8 балла, а это - один год когнитивного старения. Ухудшение результатов на два балла равняется при этом 2,8 годам старения.
На сегодня, помимо этого, есть исследования, согласно которым умственные способности детей становятся лучше, когда они избавляются от висцерального жира.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.