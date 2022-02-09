Лишний вес оказался способен сделать человека глупее

Группа учёных из Макмастерского университета провела исследование с участием девяти тысяч человек. Возраст добровольцев составлял от 30 до 70 лет, средний же возраст составил 57,8 лет. При этом все испытуемые относились к различным этническим группам и не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Выяснилось, что когнитивные способности (они позволяют человеку говорить, мыслить и т.п.) ухудшались у всех, в том числе и у молодых. При этом чем больше у человека было жира, тем больше бессимптомных травм мозга обнаружилось и тем хуже были когнитивные способности.