Лисьи орехи назвали древним суперфудом. Почему вы должны его есть

Богатые белком, антиоксидантами и незаменимыми аминокислотами, лисьи орехи обладают множеством полезных свойств. Недавние исследования подчеркивают их антивозрастные свойства, отмечая соединения, которые поддерживают здоровье клеток и уменьшают воспаление. Лисьи орехи также связаны с улучшением метаболических функций: исследования показали их потенциальную пользу для диабета, здоровья печени и контроля веса.

Если в сыром виде лисьи орехи имеют пресноватый вкус и «мокрую» текстуру, то обжаривание улучшает их питательный профиль, делая их полезной закуской с низким гликемическим индексом, пишут эксперты.

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