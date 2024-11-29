Лисьи орехи назвали древним суперфудом. Почему вы должны его есть

Опубликовано 29 ноября 2024, 20:061 мин.
Лисьи орехи назвали древним суперфудом. Почему вы должны его естьНабирающий мировую популярность
Лисьи орехи, также известные как махана, используются в аюрведической и китайской медицине уже более 3 000 лет, леча все — от ожирения до воспалений. Эти семена, собранные с водного цветка Eurale ferox, получают все большее признание как современный суперфуд. Лисьи орехи часто сравнивают с семенами лотоса, хотя они происходят из разных растений.
Богатые белком, антиоксидантами и незаменимыми аминокислотами, лисьи орехи обладают множеством полезных свойств. Недавние исследования подчеркивают их антивозрастные свойства, отмечая соединения, которые поддерживают здоровье клеток и уменьшают воспаление. Лисьи орехи также связаны с улучшением метаболических функций: исследования показали их потенциальную пользу для диабета, здоровья печени и контроля веса.
Если в сыром виде лисьи орехи имеют пресноватый вкус и «мокрую» текстуру, то обжаривание улучшает их питательный профиль, делая их полезной закуской с низким гликемическим индексом, пишут эксперты.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.