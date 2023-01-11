Лучше поработать подольше: ранний выход на пенсию ускоряет ухудшение мыслительных способностей человека

Лучше поработать подольше: ранний выход на пенсию ускоряет ухудшение мыслительных способностей человекаК такому выводу недавно пришли учёные
Оказывается, торопиться выйти на пенсию не стоит. Иначе у вас могут быстрее ухудшиться когнитивные функции. Об этом говорится в исследовании, проведённом преподавателями Бингемтонского университета штата Нью-Йорк.
Фото: New Retirement
Американские учёные недавно обнаружили, что ранний выход на пенсию может ускорить ухудшение когнитивных функций (в том числе мыслительных способностей) у людей. В ходе исследования они изучили Китайскую новую пенсионную схему для сельских жителей (NRPS) и Китайское долгосрочное исследование состояния здоровья и выхода на пенсию (CHARLS). Учёные хотели понять, как связаны пенсионные планы людей и их мыслительные способности.
Новая пенсионная программа, введённая в Китае, негативно повлияла на здоровье пожилых. Особенно плохо она сказалась на умственных способностей. Кроме того, результаты исследования подтвердили предположение о том, что из-за снижения умственной активности ухудшаются мыслительные способности (когнитивные навыки).
Также участники программы стали реже общаться с другими людьми. А известно, что социальная изоляция связана с более быстрым снижением когнитивных функций у пожилых. Правда, при этом люди стали меньше регулярно употреблять алкоголь. Но всё же минусов для здоровья людей у новой программы оказалось больше, чем плюсов.
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