Лучше поработать подольше: ранний выход на пенсию ускоряет ухудшение мыслительных способностей человека

Новая пенсионная программа, введённая в Китае, негативно повлияла на здоровье пожилых. Особенно плохо она сказалась на умственных способностей. Кроме того, результаты исследования подтвердили предположение о том, что из-за снижения умственной активности ухудшаются мыслительные способности (когнитивные навыки).

Также участники программы стали реже общаться с другими людьми. А известно, что социальная изоляция связана с более быстрым снижением когнитивных функций у пожилых. Правда, при этом люди стали меньше регулярно употреблять алкоголь. Но всё же минусов для здоровья людей у новой программы оказалось больше, чем плюсов.

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