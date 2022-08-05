Лучшее от двух миров: в Россию привезли умные часы Amazfit T-Rex с защитой от воды и противоударным корпусом

Лучшее от двух миров: в Россию привезли умные часы Amazfit T-Rex с защитой от воды и противоударным корпусомИ множеством функций для здоровья
Amazfit T-Rex 2 поддерживают двухдиапазонное позиционирование и пять спутниковых навигационных систем. Бренд обещает, что часы помогут ориентироваться на местности, даже если сигнал со спутника совсем слабый. Система Direct Return Navigation покажет кратчайший прямой путь назад к точке старта маршрута.
Amazfit
Устройство может работать при температуре до −30 °C, ему не страшны удары. Если пользователь заберётся слишком высоко, Amazfit T-Rex 2 предупредят его и напомнят проверить уровень насыщения крови кислородом. Сообщается, что часы прошли 15 тестов армейского уровня и могут работать в жарких пустынях, влажных дождевых лесах и на полярных ледниках. Они способны проработать без подзарядки до 24 дней. Устройство выдерживает давление воды эквивалентное тому, что возникает на глубине до 100 м. Есть множество спортивных режимов, опции мониторинга сердечного ритма, уровня стресса и частоты дыхания.
Amazfit T-Rex 2 будут продаваться в России за 16 990 рублей в магазинах ДНС и «Связной».