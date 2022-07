Лучшие сочетания для завтрака, которые помогут похудеть

Это, как минимум, хорошие идеи, чтобы разнообразить питание

Авторы Eat this, not that утверждают: когда вы сочетаете определённые продукты в нужное время, вы можете сделать похудение эффективнее. Речь идёт о завтраке — вот сочетания продуктов, которые помогут его разнообразить и сделать полезнее.