LyGenesis решила вырастить новую печень прямо внутри пациента

Эта терапия может стать спасительной для пациентов, отчаянно нуждающихся в пересадке печени. В настоящее время ожидание совместимых донорских органов может растягиваться на месяцы, что создает огромную нагрузку на здоровье пациентов. Подход компании LyGenesis предлагает потенциальное решение проблемы путем создания нового органа, подобного печени, в собственном теле пациента.

В испытании участвует один пациент, которому 25 марта в Хьюстоне была проведена экспериментальная процедура. По первым данным, пациент хорошо восстанавливается. Однако исследователи предупреждают, что может потребоваться несколько месяцев, чтобы новая ткань, похожая на печень, сформировалась в лимфатических узлах пациента. Кроме того, пациенту потребуются иммуносупрессивные препараты, чтобы предотвратить отторжение пересаженных клеток. На протяжении всего процесса за состоянием здоровья пациента будут внимательно следить.

Компания LyGenesis использует донорские клетки гепатоцитов — функциональные единицы печени. Эти клетки суспендируются в растворе, а затем вводятся в лимфатические узлы пациента в верхней части живота через катетер, установленный в шее. Лимфатические узлы, важнейшие компоненты иммунной системы, в этом процессе выступают в роли крошечных биореакторов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.