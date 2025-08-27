Лёгкое свиньи впервые пересадили человеку: орган проработал девять дней

Это часть направления под названием ксенотрансплантация, которое должно помочь решить кризис нехватки донорских органов. По данным ВОЗ, сегодня удовлетворяется лишь около 10% потребности в трансплантациях.

Эксперты отмечают, что до использования свиных лёгких у живых пациентов ещё далеко. Лёгкие особенно сложны для пересадки, так как контактируют с внешней средой, а иммунная система органа очень чувствительна.

В эксперименте китайские учёные пересадили левое лёгкое свиньи с шести генетическими модификациями 39-летнему человеку с мертвым мозгом. Орган оставался работоспособным 216 часов и не вызвал мгновенного отторжения. Через день появились признаки повреждения, а со временем иммунная система пациента атаковала лёгкое, несмотря на сильные иммунодепрессанты.

Учёные признают, что метод требует доработки: нужно улучшить генетические модификации, методы сохранения органов и схемы подавления иммунной реакции, чтобы пересадки стали безопасными.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.