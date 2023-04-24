Любите молоко? Вот чем оно полезно и вредно для здоровья

Лорен Манакер, зарегистрированный диетолог, перечислила четыре преимущества и два возможных побочных эффекта употребления молока.

Итак, чем же молоко полезно для организма человека?

Укрепление костей. В состав молока входят вещества, которые поддерживают здоровье костей. Это кальций, магний, цинк. В недавнем отчёте, опубликованном в научном журнале Nutrients, говорится, что в более позднем возрасте вовсе не нужно избегать молока. Этот напиток помогает сохранить костную массу и защищает от остеопороза.

Заряд белка. В стандартной чашке цельного молока содержится примерно 8 г качественного белка. А в миндальном молоке, например, всего около 1 г.

Поддержание иммунной системы. Всё это происходит за счёт цинка и витамина А в составе молока. Это доказывает исследование, опубликованное в Frontiers in Nutrition.

Получение дополнительных витаминов группы В. Больше всего в молоке содержится витамина В12. Это значит, что у вас улучшится состояние кровеносных сосудов и нервных клеток.