Любите поесть мороженого в знойную жару? Это может выйти вам боком

Он отметил, что такое употребление может привести к серьезным рискам для здоровья, в том числе к быстрому возникновению фарингита или тонзиллита. Созыкин пояснил, что охлаждение слизистых оболочек в жаркую погоду может вызвать значительные перепады температуры, что может привести к спазмам кровеносных сосудов.

Такое резкое охлаждение активизирует миндалины, что приводит к их увеличению и вызывает болезненные симптомы. Впоследствии это может быстро перерасти в тонзиллит и различные вирусные инфекции.

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