Любите поесть мороженого в знойную жару? Это может выйти вам боком

Опубликовано 09 июня 2024, 21:00
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Любите поесть мороженого в знойную жару? Это может выйти вам бокомПредупреждает эксперт
Употребление мороженого в жару может вызвать проблемы со здоровьем. Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин в своем недавнем заявлении, опубликованном в газете «Известия», предостерег от употребления мороженого в жаркую погоду.
Он отметил, что такое употребление может привести к серьезным рискам для здоровья, в том числе к быстрому возникновению фарингита или тонзиллита. Созыкин пояснил, что охлаждение слизистых оболочек в жаркую погоду может вызвать значительные перепады температуры, что может привести к спазмам кровеносных сосудов.
Такое резкое охлаждение активизирует миндалины, что приводит к их увеличению и вызывает болезненные симптомы. Впоследствии это может быстро перерасти в тонзиллит и различные вирусные инфекции.
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