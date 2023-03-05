Любите сладкий кофе? Вот какие добавки будут для здоровья полезнее сахара

В состав сахара входит фруктоза, из-за которой человек быстро толстеет. Помимо этого, сахар повышает риск развития диабета, атеросклероза, гипертонии. Если в организме сахара слишком много, то это ухудшает работу мозга и сердца. Из-за этого быстрее стареет и кожа, повышается вероятность возникновения кариеса. Наконец, сахар способен вызвать привыкание.

Сахар в кофе можно заменить сразу несколькими продуктами. Это стевия - подсластитель, который слаще сахара в 300 раз, но при этом в нём нет калорий и у него нулевой гликемический индекс.

Также вместо сахара можно использовать ксилит, который делают из бересты. На вкус и по цвету он аналогичен сахару.