Любите сладкий кофе? Вот какие добавки будут для здоровья полезнее сахара

Любите сладкий кофе? Вот какие добавки будут для здоровья полезнее сахараЕсть несколько вариантов
Многие не могут представить, как можно вообще не есть сахар. Но это вполне реально, если его заменить правильными продуктами.
Фото: Hindustan Times
В состав сахара входит фруктоза, из-за которой человек быстро толстеет. Помимо этого, сахар повышает риск развития диабета, атеросклероза, гипертонии. Если в организме сахара слишком много, то это ухудшает работу мозга и сердца. Из-за этого быстрее стареет и кожа, повышается вероятность возникновения кариеса. Наконец, сахар способен вызвать привыкание.
Сахар в кофе можно заменить сразу несколькими продуктами. Это стевия - подсластитель, который слаще сахара в 300 раз, но при этом в нём нет калорий и у него нулевой гликемический индекс.
Также вместо сахара можно использовать ксилит, который делают из бересты. На вкус и по цвету он аналогичен сахару.
India Times
Неплохим выбором вместо сахара будет и эритрол. В нём совсем нет калорий и он подходит диабетикам.
Из жидких заменителей сахара можно использовать кленовый сироп, мёд, патока.
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