Любители криптовалют оказались обладателями психопатических черт

Согласно исследованию, криптоэнтузиасты часто испытывают недоверие к авторитетам и склонны верить в теории заговора. Кроме того, они более склонны посещать альтернативные и нестандартные социальные медиаплатформы. Данные свидетельствуют о том, что владельцы криптовалют обычно демонстрируют повышенную потребность в хаосе, паранойю, шизотипические черты и догматизм.

В исследовании подчеркивается, что только 30% опрошенного населения сообщили, что владеют криптовалютой. Среди этих людей демографический профиль склоняется в сторону молодых, более образованных, высокодоходных мужчин, которые более религиозны.

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