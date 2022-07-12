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Любители видеоигр быстрее думают и принимают решения, отмечают учёные

Это выяснили в Университете штата Джорджия
Американские эксперты обнаружили, что люди, которые часто играют в видеоигры, быстрее принимают решения, а их мозг работает активнее. Статья с результатами этого исследования была опубликована в журнале Neuroimage: Reports.
Любители видеоигр быстрее думают и принимают решения, отмечают учёные

Исследователи из Университета штата Джорджия нашли доказательства того, что видеоигры могут быть полезны для мозга человека. При помощи функциональной магнитно-резонансной томографии они обнаружили, что любители видеоигр в целом быстрее принимают решения и думают.

В недавнем исследовании приняли участие 47 студентов. Из них 28 считались обычными игроками, а 19 не играли в видеоигры вообще.

Любители видеоигр быстрее думают и принимают решения, отмечают учёные

По итогам анализа полученных результатов выяснилось, что у любителей игр была более точная и быстрая реакция. Также у них лучше работали, чем у тех, кто вообще не играл, определённые области мозга. В частности, те области, которые отвечают за восприятие, ощущение, преобразование всего этого в действие.

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