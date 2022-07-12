Любители видеоигр быстрее думают и принимают решения, отмечают учёные

Исследователи из Университета штата Джорджия нашли доказательства того, что видеоигры могут быть полезны для мозга человека. При помощи функциональной магнитно-резонансной томографии они обнаружили, что любители видеоигр в целом быстрее принимают решения и думают.

В недавнем исследовании приняли участие 47 студентов. Из них 28 считались обычными игроками, а 19 не играли в видеоигры вообще.