Фитнес и здоровье
17:23, 19 апреля 2023
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Любителям «делать» детей по пьяни: вот что будет со здоровьем вашего ребёнка

Врачи также предложили поменять предупреждающие этикетки на алкоголе

Новое исследование показало, что употребление алкоголя отцом до зачатия может плохо влиять на развитие мозга, черепа и лица его детей. Предыдущие исследования фетального алкогольного синдрома (ФАС) были посвящены исключительно употреблению алкоголя матерями, но в этот раз врачи решили акцентировать внимание на мужчинах.

Исследование показало, что употребление алкоголя мужчиной до зачатия вызывает дефекты роста мозга и лица, связанные с ФАС. Ученые подчеркивают необходимость двух критических изменений в изучении ФАС: признание важности мужского здоровья для исхода беременности и здоровья плода и того факта, что оба родителя несут ответственность за предотвращение связанных с алкоголем врожденных дефектов.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что предупреждающая этикетка на алкогольных напитках должна быть изменена, чтобы убрать акцент на материнстве и переложить его на обоих родителей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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