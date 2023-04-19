Любителям «делать» детей по пьяни: вот что будет со здоровьем вашего ребёнка

Любителям «делать» детей по пьяни: вот что будет со здоровьем вашего ребёнкаВрачи также предложили поменять предупреждающие этикетки на алкоголе
Новое исследование показало, что употребление алкоголя отцом до зачатия может плохо влиять на развитие мозга, черепа и лица его детей. Предыдущие исследования фетального алкогольного синдрома (ФАС) были посвящены исключительно употреблению алкоголя матерями, но в этот раз врачи решили акцентировать внимание на мужчинах.
Исследование показало, что употребление алкоголя мужчиной до зачатия вызывает дефекты роста мозга и лица, связанные с ФАС. Ученые подчеркивают необходимость двух критических изменений в изучении ФАС: признание важности мужского здоровья для исхода беременности и здоровья плода и того факта, что оба родителя несут ответственность за предотвращение связанных с алкоголем врожденных дефектов.
Результаты исследования также свидетельствуют о том, что предупреждающая этикетка на алкогольных напитках должна быть изменена, чтобы убрать акцент на материнстве и переложить его на обоих родителей.
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