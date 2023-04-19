Любителям «делать» детей по пьяни: вот что будет со здоровьем вашего ребёнка

Исследование показало, что употребление алкоголя мужчиной до зачатия вызывает дефекты роста мозга и лица, связанные с ФАС. Ученые подчеркивают необходимость двух критических изменений в изучении ФАС: признание важности мужского здоровья для исхода беременности и здоровья плода и того факта, что оба родителя несут ответственность за предотвращение связанных с алкоголем врожденных дефектов.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что предупреждающая этикетка на алкогольных напитках должна быть изменена, чтобы убрать акцент на материнстве и переложить его на обоих родителей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.