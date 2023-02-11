Любовь оказалась полезна для здоровья сердца

Авторы новой научной работы проанализировали несколько исследований привязанности и обнаружили, что ласка неизменно связана с более хорошим здоровьем, особенно здоровьем сердечно-сосудистой системы.

Учёные также обнаружили, что демонстрация привязанности, по-видимому, приносит даже больше пользы, чем получение внимания.

Как отметили авторы, трудно сказать, почему проявления любви приносят пользу здоровью сердечно-сосудистой системы. Дело может быть в стрессе. Нежное общение с близкими помогает организму лучше переживать стресс.