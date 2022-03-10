Люди с детскими травмами и определёнными генами чаще страдают от ожирения, утверждают эксперты

Люди с детскими травмами и определёнными генами чаще страдают от ожирения, утверждают экспертыОб этом пишет портал Medical Xpress
Недавнее исследование, данные которого опубликованы в журнале Frontiers in Genetics, проводилось в рамках проекта Healthy Nevada Project. Специалисты обнаружили, что между генетическими признаками, детскими травмами и лишним весом (ожирением) есть связь.
Учёные проанализировали данные о 16 000 участников проекта. Затем эти данные эксперты сравнили с генетическим составом людей и их индексом массы тела (ИМТ).
Исследователи пришли к выводу, что те, у кого была одна или несколько психологических травм в детстве, в 1,5 раза чаще страдали ожирением. Если же в детском возрасте люди получали четыре или больше травм, то они были имели более чем в два раза больше шансов приобрести тяжёлое ожирение (согласно ИМТ). Также всё это было связано и с генетическими особенностями участников: ещё больше была вероятность ожирения при мутациях в некоторых генах, один из которых связан с шизофренией.
Среди неблагоприятных переживаний и травм в детстве учёные выделяют бедность, жестокое обращение, отсутствие ощущения безопасности, плохие отношения с родителями или опекунами.
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