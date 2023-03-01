Фитнес и здоровье
12:32, 01 марта 2023
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Люди с диабетом второго типа должны придерживаться растительной диеты. И вот почему

Это даёт одно весомое преимущество

Результаты исследования, проведённого учёными из Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана, показали, что при низкоуглеводной растительной диете у людей с диабетом второго типа снижается вероятность преждевременной смерти.

Люди с диабетом второго типа должны придерживаться растительной диеты. И вот почему

Фото: ASN

Учёные провели анализ 34-летних данных о состоянии здоровья 7224 женщин и 2877 мужчин. Раз в два года участники заполняли анкеты об образе жизни и истории болезни.

Оказалось, что смертность от всех причин была на 24% ниже у тех, кто придерживался низкоуглеводного рациона. И наибольшую пользу приносили диеты, в основе которых лежали растительные продукты и высококачественные углеводы (овощи, фрукты, цельнозерновые). Также эти диеты были связаны с более низкой смертностью от рака и болезней сердца.

Люди с диабетом второго типа должны придерживаться растительной диеты. И вот почему

Pixabay

Наибольшую пользу растительная низкоуглеводная диета приносила людям, которые регулярно занимались спортом, не курили и употребляли алкоголь в умеренных количествах.

Опубликованы все выводы исследования были в Интернете. Также они появятся в апрельском выпуске Diabetes Care.

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