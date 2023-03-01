Люди с диабетом второго типа должны придерживаться растительной диеты. И вот почему

Учёные провели анализ 34-летних данных о состоянии здоровья 7224 женщин и 2877 мужчин. Раз в два года участники заполняли анкеты об образе жизни и истории болезни.

Оказалось, что смертность от всех причин была на 24% ниже у тех, кто придерживался низкоуглеводного рациона. И наибольшую пользу приносили диеты, в основе которых лежали растительные продукты и высококачественные углеводы (овощи, фрукты, цельнозерновые). Также эти диеты были связаны с более низкой смертностью от рака и болезней сердца.