Люди с ожирением тратят больше энергии по ночам, у худых ситуация обратная

Люди с ожирением тратят больше энергии по ночам, у худых ситуация обратнаяВы знаете, что нужно делать
Новое исследование, проведенное в Орегонском университете здоровья и науки, выявило поразительную связь между весом и характером энергозатрат. Исследование, опубликованное в журнале Obesity, показало, что люди с ожирением сжигают значительно больше энергии в ночное время, в то время как люди со здоровым весом демонстрируют более высокий уровень использования энергии в дневное время.
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Неожиданно оказалось, что у людей с ожирением в дневное время повышается уровень инсулина. Ведущий автор исследования Эндрю Макхилл подчеркивает, что выявленные в ходе исследования резкие различия в сроках расходования энергии заставляют задуматься о взаимной связи между дневным расходом энергии и ожирением.
Исследование подчеркивает важность циркадных ритмов и сна для влияния на метаболизм. Это открытие может изменить наше понимание метаболических последствий ожирения и проложить путь к целенаправленному вмешательству в соответствии с естественными суточными ритмами организма.
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