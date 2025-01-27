СДВГ — состояние, характеризующееся беспокойством, импульсивностью и трудностями с концентрацией внимания, — вызывается сочетанием генетических и экологических факторов. Хотя заболевание обычно начинается в детстве, у многих оно диагностируется позже или остается просто недиагностированным. Люди с СДВГ часто сталкиваются с такими проблемами, как плохой сон и стрессовые события в жизни.

Стоит отметить, что в исследовании рассматривались только люди с диагностированным СДВГ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.