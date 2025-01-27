Опубликовано 27 января 2025, 04:301 мин.
Люди с СДВГ живут меньше остальных — доказано исследованиемСостояние связано с меньшей продолжительностью жизни
Недавнее исследование Университетского колледжа Лондона показало, что люди с СДВГ могут прожить более короткую жизнь по сравнению с теми, кто не страдает этим заболеванием. Исследование, в ходе которого были проанализированы истории болезни 30 000 взрослых людей с СДВГ, показало, что эти люди подвержены более высокому риску возникновения проблем с физическим и психическим здоровьем, таких как диабет, высокое кровяное давление, тревожность и депрессия. Кроме того, они чаще умирают в более молодом возрасте: средняя продолжительность жизни сокращается в среднем почти на 7 лет для мужчин и более чем на 8 лет для женщин.
СДВГ — состояние, характеризующееся беспокойством, импульсивностью и трудностями с концентрацией внимания, — вызывается сочетанием генетических и экологических факторов. Хотя заболевание обычно начинается в детстве, у многих оно диагностируется позже или остается просто недиагностированным. Люди с СДВГ часто сталкиваются с такими проблемами, как плохой сон и стрессовые события в жизни.
Стоит отметить, что в исследовании рассматривались только люди с диагностированным СДВГ.
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