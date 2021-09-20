Люди с заложенным носом не смогут похудеть

Люди с заложенным носом не смогут похудетьСпециалисты объяснили, почему так происходит
Заложенность, как говорится в материале, способна повлиять не только на сон в ночные часы, но и на здоровье человека в целом. Из-за невозможности полноценно дышать он не получает достаточно кислорода. Это приводит к снижению его уровня в крови, а для эффективного похудения важно, чтобы кровь и ткани в полной мере насыщались кислородом. Если же этого кислорода поступает меньше, то жир сжигается медленнее.
Кроме того, из-за нехватки кислорода в организме вырабатывается гормон стресса - кортизол. Этот гормон способствует выработке жира в организме.
Проблемы с дыханием и заложенность носа могут быть вызваны несколькими факторами. Это искривление носовой перегородки, отёк и увеличение размера носовых раковин, аллергическая реакция (аллергический ринит).