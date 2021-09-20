Люди с заложенным носом не смогут похудеть

Заложенность, как говорится в материале, способна повлиять не только на сон в ночные часы, но и на здоровье человека в целом. Из-за невозможности полноценно дышать он не получает достаточно кислорода. Это приводит к снижению его уровня в крови, а для эффективного похудения важно, чтобы кровь и ткани в полной мере насыщались кислородом. Если же этого кислорода поступает меньше, то жир сжигается медленнее.