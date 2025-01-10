Исследование, опубликованное в журнале Evolution and Human Behavior, показывает, что люди считают предателей достойными доверия, если их предательство дает личную выгоду или не имеет негативных последствий.

В серии экспериментов участники оценивали благонадежность людей в различных сценариях, включая дружбу, романтические отношения и профессиональную деятельность. Последовательно, те, кто предал других, но не участников, или те, чье предательство пошло на пользу участникам, все равно считались заслуживающими доверия.

Полученные результаты говорят о том, что доверие зависит не только от того, предал ли кто-то других, но и от контекста предательства и его личных последствий. Как отмечает соавтор исследования Джейми Кремс, люди по-разному оценивают последствия предательства, особенно когда им это выгодно.